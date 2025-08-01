Konya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Konya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
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Beyşehir ilçesinde seyir halindeyken su kanalına düşen otomobildeki sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

H.A. yönetimindeki 42 BDB 02 plakalı otomobil seyir halindeyken, Küçükavşar Mahallesi'nde su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.U. ve B.B. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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