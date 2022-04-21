Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü - Haberler

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Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde su kanalına devrilen traktörden düşerek kafasını beton zemine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde su kanalına devrilen traktörden düşerek kafasını beton zemine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

Hasan Kılıçaslan (69) idaresindeki 42 ALE 091 plakalı traktör, Adsız Mahallesi 35608. Sokak'ta sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörden düşerek kafasını beton zemine çarptığı belirlenen sürücü Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıçaslan'ın cenazesi, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Traktör, Akşehir, Konya, su, Güncel, Haberler

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