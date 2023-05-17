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Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa 9 yıl 10 ay hapis cezası

Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa 9 yıl 10 ay hapis cezası

Güncel Haberler

Konya'da bir kadını stüdyo dairede darbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Sanıkların 'hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve hareket' ile 'yaralama' suçlarından cezalandırıldığı belirtildi.

Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, "hürriyetten yoksun kılma", "tehdit ve hareket" ile "yaralama" suçlarından verilen 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda sanıkların mağduru yaraladıktan sonra cop, bıçak ve makas gibi aletlerle yapılan tehdit suçunun mahkemece sabit görüldüğü belirtildi.

Sanıkların, tanık beyanları ve deliller kapsamında sabit görülen eylemleri neticesinde mahkemeye yansıyan somut pişmanlıklarının olmadığının anlaşıldığı ve üzerlerine atılı suçlar kapsamında cezalandırıldıkları aktarıldı.

Olay

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Aynı gün E.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. hakkında dava açılmış, D.A'nın şikayetiyle ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D'nin, mağdur E.K'ya yönelik "hürriyetten yoksun kılma", "tehdit ve hareket" ile "yaralama" işlediği suçlarından dolayı 9 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

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