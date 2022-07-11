Konya'da Srebrenitsa şehitleri için fotoğraf sergisi açıldı Konya Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa şehitleri anısına 40 tablodan oluşan, "Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi" düzenledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa şehitleri anısına 40 tablodan oluşan, "Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi" düzenledi. Kültürpark'taki Saraybosna Sebili yanında açılan sergi, 40'a yakın eserden oluştu. Avrupa'nın göbeğinde 27 yıl önce yananları anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, 14 Temmuz akşamına kadar ziyaret edilebilecek. AA / Abdullah Doğan - Güncel Saraybosna Konya Güncel Haberler

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