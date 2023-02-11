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Konya'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 tutuklama

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Konya'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 tutuklama

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işleyen M.Y. isimli şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işleyen M.Y. isimli şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,  "Konya ilimizde şüpheli M.Y.'nin Twitter isimli sosyal medya hesabından 09.02.2023 ve 10.02.2023 tarihlerinde 'Deprem bölgesinden getirilen Suriyelilerin diğer illerde yerleştirildikleri yurtlarda taşkınlık çıkarıp, sarkıntılık yaptıkları, deprem bölgesinden Suriyelilerin Konya'ya getirilmemesi, buna engel olunması için birlik çağrısı' yaptığı şeklinde paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; olay nedeniyle gözaltına alınan şüpheli M.Y. Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli M.Y. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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