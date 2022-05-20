Konya'da Sosyal Kalkınma Forumu gerçekleştirildi - Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından, Sosyal Kalkınma Forumu düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu forumda, tarım işçilerinin yaşadığı sorunların masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, ilk kez düzenlenen etkinliğe gösterilen yoğun katılım için teşekkür etti.

Sosyal inovasyon çalışmalarının önemine değinen Okumuşlar, ajansın kente ve Türkiye'ye katma değeri yüksek fikirler ve projeler geliştirdiğini aktardı.