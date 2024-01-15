Konya'da Son 3 Ayda 1294 Kişi Yakalandı

Konya'da son 3 ayda çeşitli suçlardan araması olan 1294 kişinin yakalandığı bildirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 3 ayda yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri olan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan 217 kişi, kasten öldürme suçundan aranan 5 kişi, yağma suçundan aranan 65 kişi, dolandırıcılık suçundan aranan 57 kişi, yaralama suçundan aranan 224 kişi ve diğer suçlardan aranan 726 kişi olmak üzere toplamda 1294 kişi yakalandı.

Son 3 ay içerisinde gerçekleşen operasyonlarda bu yakalananlardan 672 kişi doğrudan cezaevine gönderilirken, 622'si de adli mercilere teslim edildi.