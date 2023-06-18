Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da Enes Akyol'un (20) başından vurularak öldürüldüğü, arkadaşı Ganican Bektaş'ın (22) ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan Mustafa T. (23), Orhan S. (20) ve H.O.(17) polis tarafından yakalandı.

KONYA'da Enes Akyol'un (20) başından vurularak öldürüldüğü, arkadaşı Ganican Bektaş'ın (22) ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan Mustafa T. (23), Orhan S. (20) ve H.O.(17) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde alacak meselesinden kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Enes Akyol, arkadaşı Ganican Bektaş ile yolda yürürken, aralarında husumet bulunan Mustafa T., Orhan S. ve H.O. ile karşılaştı. Akyol ve 3 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine tabancayla ateş etti.