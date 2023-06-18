Konya'da Sokak Ortasında Cinayet: Şüpheliler Tutuklandı

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında 1 kişiyi öldüren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 20 yaşındaki Enes Akyol olay yerinde tabancayla vurularak hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Ganican B. ise yaralandı. Olay anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların silahla ateş ettiği, hayatını kaybeden Enes Akyol'un yaralı bir şekilde sokak üzerinde bulunan okulun bahçesine girdiği, arkasından koşanlar olduğu görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyerek olayın 3 şüphelisini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu adrese baskın yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 yaşında 6 adet suç kaydı bulunan Mustafa T., 20 yaşında 16 suç kaydı olan Orhan S., ve 17 yaşında 5 suç kaydı olan H.O.'yu suç aleti 3 tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheliler ilk ifadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini ve kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını itiraf etti. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA