Konya'da SOBE ikinci merkezini açacak

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ile Meram ilçesinde şube açılması için işbirliği protokolü imzaladı.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile imzalanan protokol çerçevesinde, SOBE'ye Meram'da yer tahsisi yapıldı.

Başkan Altay, imza töreninde, SOBE'nin sadece Konya'nın değil, ülkenin de ilgiyle takip ettiği bir marka haline dönüştüğünü söyledi.

SOBE'ye gelmek için sırada bekleyen çocukların bir an önce eğitime kavuşmaları için çalıştıklarını belirten Altay, "Otizmde en önemli konu erken yaşta uzun süreli bir eğitim almaları. Bu vesileyle SOBE Vakfımıza başarılar diliyorum. Özellikle otizmli çocuklarımıza ve ailelerine böyle bir hizmette bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Sadece otizmli gruplar değil, tüm engelli gruplarımızın eksiklerini gidermek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hizmetler yürütüyoruz." diye konuştu.

Vakıf Başkanı Mustafa Ak da SOBE'nin Türkiye'nin en kapsamlı otizm merkezi olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şu an 220 civarında öğrenci sayısına ulaşmış olduk. Bunun yanında 350'yi aşkın ön kayıt yaptırmış, eğitim almayı bekleyen çocuğumuz bulunmakta. Yeni binaların yapılmasıyla ilgili yeni projelerimiz var. Bizi bekleyen çocuklara ulaşmak adına hazır yapılmış bir binada Meram'a şube açma ihtiyacı duyduk. Bu şubenin açılmasıyla ilgili olarak da Büyükşehir Belediye Başkanımızla protokol imzalıyoruz."