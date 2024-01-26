Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 6 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve 6 kişiden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Eve giden ekipler, Fatima Tabbakh (64), Abdulvehhab El-Mansur (30), Şuruk (20), Zekeriya (4), Adnan (7) ile Fatma Zehra Acuz'u (7) hareketsiz halde buldu.
Sobadan sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Fatma Zehra Acuz Numune Hastanesine, diğerleri Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Fatma Zehra Acuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.