Konya'da skandal iddia: Küçük çocuğu, otizmli diye belediyenin havuzuna almadılar

Konya'da skandal iddia: Küçük çocuğu, otizmli diye belediyenin havuzuna almadılar
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Konya'da bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzme havuzuna çocuğunun otizmli olduğu için alınmadığını iddia etti. Savcılığa şikayette bulunacağını söyleyen vatandaş, "Çocuğumun otizmli olduğunu söyleyince almadılar başka şubeye yönlendirdiler. Bu muamele insanlık dışıdır." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Konevi Sosyal Tesisleri'ne giden bir vatandaş çocuğuyla birlikte havuza girmek istedi. Çocuğunun otizmli olduğunu söyleyen vatandaş, iddiaya göre havuza alınmadıklarını belirtti.

"ÇOCUK OTİZMLİ OLDUĞU İÇİN HAVUZA ALINMADI" İDDİASI

Haberler.com'a gönderilen görüntülerde havuz görevlisinin vatandaşa, "Havuz otizmli çocuklar için uygun değil." şeklinde savunma yaptığı görüldü. Görevlinin, vatandaşın tepkisi karşısında sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

"MUAMELE İNSANLIK DIŞI"

Ayrımcılık yapıldığını söyleyen vatandaş, çocuğunun otizmli olduğunu söyleyince başka şubeye yönlendirildiğini belirtti. "Konya Büyükşehir Belediyesi'ni savcılığa şikayet edeceğim. Burada çocuk ayrımı yapamazsınız. Bu muamele insanlık dışı. Ben kaydolmuşum, çocuğumun otizmli olduğunu söylemişim. Şimdi almıyorsunuz. Diğer çocuklar girdi az önce. Sizin yaptığınız yanlış." dedi.

Haber: İzzet Aydın

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMr Camel:

otizm li olmasından güvenlik için yönlendirmişler otızmlı bir çocuğu nasıl havuza sokabilirsiniz bazıları kimsenin dokunmasını istemezler rahatsız olurlar eğitmen olmadan kafasına göre havuza giremezler

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