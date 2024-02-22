Konya'da Sırt Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir kişinin sırt çantasında yaptıkları aramada 800 gram eroin ele geçirdi.
Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yürüyen M.Y.B'nin durumundan şüphelendi.
Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada sırt çantasında paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.