Konya'da Sinema Günleri Etkinliği Başladı

Konya'da Sinema Günleri Etkinliği Başladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini ilçe ve mahallelere taşıyarak 'Sinema Günleri' düzenlemeye başladı. Etkinlik, Beyşehir ilçesinde başladı ve yaz boyunca 101 noktada sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesince, kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallere de taşınması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliği, Beyşehir ilçesinde başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine uzak mahallelerde sosyal hayata katkıda bulunmak için Sinema Günleri düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

Aileleri güzel bir kültür sanat etkinliğiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin yaz akşamlarını aileleriyle birlikte güzel hatıralara dönüştürmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, ilçe merkezlerimiz, mahallelerimiz ve turistik alanlarımızda kurduğumuz dev ekranlarda vatandaşlarımıza sinema keyfi sunuyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için unutamayacakları nostaljik bir deneyim oluyor. Bu yıl ilk kez başlattığımız etkinliğimiz inşallah yaz boyunca belirlenen noktalarda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek."

Sinema tırının ilk durağının, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü ve Huğlu mahalleleri olduğunu aktaran Altay, tırın daha sonra Beyşehir'in Yeşildağ, Esence, Sadıkhacı, Doğanbey, Karaali mahallelerinde ve Derebucak merkezde sinemaseverlerle buluşacağını bildirdi.

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Sinema Günleri kapsamında yaz boyunca 11 ilçe merkezi, 85 eski belde ve 5 turistik/mesire alanı olmak üzere 101 ayrı noktada sinema gösterimleri gerçekleştirileceğini, gösterimlerin tamamının nüfusu binin üzerinde olduğu yerleşim birimleri ve vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği alanlarda yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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