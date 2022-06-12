Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde iki zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde iki zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta iki şüpheli, aralarında husumet bulunan Halis Tatlı'yı (27) bacağından ve göğsünden tabancayla vurarak kaçtı.

Yakınlarınca ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne götürülen Tatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin kısa süre önce gasbettikleri aracı saldırıda kullandıkları öğrenildi. Araç, olay yeri yakınında terk edilmiş bulundu.

Polisin saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.M. ve diğer zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

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