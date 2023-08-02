Konya'da silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kayınpederini yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin daha önceki suç kayıtları ve ele geçirilen sentetik ecza hapları da ortaya çıktı.