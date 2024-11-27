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Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Seydişehir'de bir kişi, yaşanan tartışma sonrası silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde İ.K. ile M.P, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.P, İ.K'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan İ.K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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