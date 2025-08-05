Konya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında

Konya'da bir iş yerine gece saatlerinde silahla ateş edip kaçan kişi ve olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos Pazar günü saat 23.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Saha çalışmaları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda polis, bir kişinin plakasız motosikletle iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli operasyonla gözaltına alındı, saldırıda kullanılan plakasız motosiklet ile bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.