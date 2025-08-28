Konya'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olay ile ilgili olarak Hıdır A. isimli zanlı tutuklandı, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde araca düzenlediği silahlı saldırıyla 1'i çocuk 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Cinayet zanlısı Hıdır A'nın emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hıdır A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde 25 Ağustos'ta baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, baba M.K. olay yerinde, ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, 26 Ağustos'ta olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili ve içindeki tabancayı Çatalhüyük Mahallesi'nde bulmuş, zanlı Hıdır A, saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
