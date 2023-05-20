Konya'da silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Konya'da iş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak'taki iş yerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. ile Ulgar A. silahla yaralandı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Konya'da iş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak'taki iş yerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. ile Ulgar A. silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet A. vatandaşlar tarafından, Ulgar A. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından otomobille kaçan M.Y. ve M.A. Kulu ilçesinde yakalandı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.