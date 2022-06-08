Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler

Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü Konya'nın Selçuklu ilçesinde, geçen ay alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Konya'nın Selçuklu ilçesinde, geçen ay alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. İki grup arasında 14 Mayıs'ta çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Ahmet Gökkaya (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökkaya'nın cenazesi, merkez Karatay ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi'ndeki bir iş yerinde, husumetli iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralanmış, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal Y, Abdullah Y, Bülent A. ve Taha Abdullah P. tutuklanmış, Hasan S, Musa K. ve Merve K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA / Savaş Güler - Güncel Selçuklu Konya Güncel Haberler

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