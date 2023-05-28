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Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Camikebir Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'nde bulunan iş yeri sahibi Kadir T. (46), bir otomobilden inen M.M. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma esnasında otomobilde bulunan D.M. tüfekle etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla iş yeri sahibi Kadir T. ile ortağı Ali B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Camikebir Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'nde bulunan iş yeri sahibi Kadir T. (46), bir otomobilden inen M.M. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma esnasında otomobilde bulunan D.M. tüfekle etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla iş yeri sahibi Kadir T. ile ortağı Ali B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Devlet Hastanesi Konya Güncel Haberler

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