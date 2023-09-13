Konya'da silahlı kavga ihbarına ateş açan şüpheli teslim oldu

Konya'da silahlı kavga ihbarına giden sivil polis aracına ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtığı aracıyla karakola giderek teslim oldu. Olayda yara almadan kurtulan polis memurları için özel harekat polisleri ve destek ekipleri seferber oldu. Şüphelinin madde bağımlısı olduğu belirtildi.