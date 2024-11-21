Konya'da Silahlı Kavga: Bir Ölü

Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta galericilik yapan Muhammet P. ile işyerine gelen husumetlileri arasında kavga çıktı.

Silahla vurulan Muhammet P. ağır yaralandı.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan aynı iş yerinde daha önce bir mimarlık ofisi bulunduğu ve mayıs ayında mimar Necati Şadi Kılıç'ın da aynı dükkanda öldürüldüğü öğrenildi.