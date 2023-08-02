Konya'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde iki akraba arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi olan U.K., akrabası Galip K.'yi göğsünden ve kolundan vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi göğsünden ve kolundan vuruldu.

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi U.K., akrabası olduğu öğrenilen Galip K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K. yanında bulunan tabancayla Galip K.'yi göğsünden ve kolundan vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Galip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli U.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA