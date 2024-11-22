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Konya'da Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Gözaltında

Konya'da Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Gözaltında
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Konya'da galerici Muhammet P'nin, husumetlileriyle girdiği silahlı kavgada hayatını kaybetmesinin ardından 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, galerici Muhammet P'nin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin şüpheliler İbrahim K, Uğur K, Fatih Ç, Abdullah O, Hakkı O. ve Süleyman K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay

Önceki gün, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta galericilik yapan Muhammet P. ile iş yerine gelen husumetlileri arasında silahlı kavga çıkmış, yaralanan Muhammet P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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