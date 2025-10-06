Haberler

Konya'da Silahlı Kavga: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bir silahlı kavga sonucunda, 5 yaşındaki Y.K. hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olayda, takside bulunan kişilerle iki genç arasında çıkan tartışma kargaşaya dönüştü.

Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta dün akşam saatlerinde takside bulunan 3 kişi ile o sırada sokakta bulunan Nedim K. (19) ve Ali T. (18) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, takside bulunan şüphelilerden biri, Nedim K. ve Ali T.'ye tabancayla ateş etti.

Olayda kurşun isabet eden, Nedim K. ve Ali T. ile bu kişilerin akrabası olduğu öğrenilen ve olay yerinde bulunan Y.K. (5) yaralandı.

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nedim K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel
