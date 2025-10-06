Konya'da Silahlı Kavga: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da çıkan silahlı kavgada 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta dün akşam saatlerinde takside bulunan 3 kişi ile o sırada sokakta bulunan Nedim K. (19) ve Ali T. (18) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, takside bulunan şüphelilerden biri, Nedim K. ve Ali T.'ye tabancayla ateş etti.

Olayda kurşun isabet eden, Nedim K. ve Ali T. ile bu kişilerin akrabası olduğu öğrenilen ve olay yerinde bulunan Y.K. (5) yaralandı.

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nedim K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.