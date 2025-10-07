Konya'da Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı
Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konya'da iki grup arasında çıkan, bu sırada sokakta bulunan Yıldırım Kaçın'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ferhat Uzun ve Doğukan İpek tutuklandı, Ahmet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Hasan DÖNMEZ/KONYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel