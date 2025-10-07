Haberler

Konya'da Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da iki grup arasında çıkan, bu sırada sokakta bulunan Yıldırım Kaçın'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ferhat Uzun ve Doğukan İpek tutuklandı, Ahmet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

