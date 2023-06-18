Konya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan silahlı kavgada 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Enes Akyol (20) ve karşı gruptan Ganican B. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Enes Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların silahla ateş ettiği, hayatını kaybeden Enes Akyol'un yaralı bir şekilde sokak üzerinde bulunan okulun bahçesine girdiği, arkasından koşanlar olduğu görülüyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyerek olayın 3 şüphelisini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu adrese baskın yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 yaşında 6 adet suç kaydı bulunan Mustafa T., 20 yaşında 16 suç kaydı olan Orhan S., ve 17 yaşında 5 suç kaydı olan H.O.'yu suç aleti 3 tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüpheliler ilk ifadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini ve kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını itiraf etti. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KONYA