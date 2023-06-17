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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

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Konya'nın merkez Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta Enes A. (20) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan Enes A. sokaktaki bir okulun bahçesinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Enes A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı kavga anı, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta Enes A. (20) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan Enes A. sokaktaki bir okulun bahçesinde yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Enes A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavga anı, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Edremit Meram kavga Konya Güncel Haberler

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