Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldürüldü, 3 Sanığa Ceza

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada otomobiliyle takip ettiği kişiyi silahla öldüren sanığa müebbet, eyleme yardım eden 2 sanığa da 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar G.Ö, Ş.R. ve S.Ö. ile avukatları katıldı.

G.Ö, olay günü maktulden uyuşturucu madde satın almak istediklerini, bazı anlaşmazlıklar yaşanınca kaçmaya başlayan maktulü bir süre takip ettiğini öne sürdü.

Arabadan inip maktule yaklaştığında maktulün cebinden bıçak çıkardığını savunan G.Ö, "Ben de sadece korkutmak amacıyla silahla ateş ettim. Maktule isabet ettirmeye çalışmamıştım. Ben arabayla maktule yaklaşırken, diğer sanıklar yani arkadaşlarım yaya olarak geliyordu. Amacımız, anlaşmazlık yaşadığımız maktulden paramızı geri almaktı." ifadelerini kullandı.

Sanık Ş.R. de "Ben kimseye bilerek zarar veremem. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Olay anında eylemin gerçekleştiği yerde olmadığım da kamera görüntülerinde mevcuttur." beyanında bulundu.

Sanık G.Ö'ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezayı "iyi hal" indirimiyle 25 yıla düşürdü.

Heyet, sanıklar Ş.R. ve S.Ö'ye ise "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi'nde 19 Ağustos 2022'de yaşanan olayda Habip Karakaya (33), otomobille yanına geldiği iddia edilen şüphelilerce öldürülmüş, konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler G.Ö, Ş.R. ve S.Ö'yü kısa sürede yakalamıştı.

Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.