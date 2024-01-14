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Konya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta tartıştığı 36 yaşındaki C.S'yi öldürdüğü belirlenen Ö.E. ile olayı azmettirdiği ve şüphelinin saklanmasına yardım ettiği iddia edilen, bir kamu kurumunda görevli kadın personel M.Ç. ile İ.Ö. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta dün, C.S. ile Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda C.S. silahla yaralanmıştı. Konya'ya sevk edilen C.S. hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.E, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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