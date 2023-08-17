Konya'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Karapınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda M.K. isimli şahsın çalıştığı iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 55 kök dişi Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 70 adet fişek, 7 parça halinde paketlenmiş Hint keneviri, 4 parça halinde paketlenmiş metamfetamin olarak değerlendirilen madde, 25 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA