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Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
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Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda kaçak silah üretimi yapılan adreslerde birçok silah ve malzeme ele geçirildi.

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah üretimi yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 3 tabanca, 399 icra yayı mili, 600 tabanca sürgüsü, 1543 yivli setli tabanca namlusu, 3 şarjör ile tabanca üretiminde kullanılan silindir ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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