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Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Baba ve Oğlu Tutuklandı
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Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, baba ve oğlu silah üretiminden tutuklandı. Ekipler, 400 tabanca ele geçirdi.

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki evde silah stoklandığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, R.G. ile oğlu M.G'nin ürettikleri tabancaları eve getirdiklerini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, baba ile oğlu yakalandı. Adreste yapılan aramada, 400 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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