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Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, Konya-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurarak aramalar yaptı ve aracın motor bölümündeki boşluklara gizlenmiş 12 tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin Ankara'dan Konya'ya gelerek yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürüldü.

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Polis yaptığı aramalarda, aracın motor bölümündeki boşluklara gizlenmiş 12 tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılan 3 şüphelinin, Ankara'dan Konya'ya gelerek yasa dışı silah temin ettikleri ve ticaretini yaptıklarını öne sürüldü.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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