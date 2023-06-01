Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, Konya-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurarak aramalar yaptı ve aracın motor bölümündeki boşluklara gizlenmiş 12 tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin Ankara'dan Konya'ya gelerek yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürüldü.