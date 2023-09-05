Konya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 14 Tabanca ve 50 Fişek Ele Geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir otomobilin bagajında 14 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet fişek bulundu. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Konya'da polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, bir otomobilin bagajında bulunan kamp malzemeleri arasından 14 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. KOM ekiplerince uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta kamp malzemeleri arasına ve bagaj içine açılan gizli bölmeye zulalanmış vaziyette tabanca ve onlarca fişek ele geçirildi. Otomobildeki 2 şahıs, ön görüşmede polise şehir dışından kamptan döndüklerini, araçta kamp malzemelerinin bulunduğunu ifade ederken, şahısların beyan ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramada bagaj kısmında yer alan olta takımı, çadır, mangal kömürü gibi kamp malzemelerinin arasında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, devam eden aramalarda bagaj içine açılan boşlukta da çok sayıda tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda toplam 14 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 50 adet fişek ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna" muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA