Konya'da Silah Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Beyşehir ilçesinde bulunan bir silah üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
İlçenin av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyeye ait araçlarla beton mikserleri de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, çalışmalar sürüyor.???????
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel