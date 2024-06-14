Konya'da Silah Fabrikasında Yangın Çıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir silah fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi'nde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.