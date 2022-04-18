Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı - Haberler

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Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

AA - Mehmet Umay - Güncel
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Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parçanın isabet ettiği kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parçanın isabet ettiği kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli rüzgarda Pirömer Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş hanının çatısından uçan parça, yolda yürüyen Ahmet Çelik'in üzerine düştü.

Çelik'in yaralandığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ahmet Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

AA / Mehmet Umay - Güncel

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