Konya'da Şiddet Olayında 17 Yıl Hapis Cezası Talebi

Konya'da Şiddet Olayında 17 Yıl Hapis Cezası Talebi
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Konya’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'yı otomobilinde dövüp, evinde saatlerce şiddet uygulayan Hüseyin S. ve ona yardım ettiği öne sürülen Bayram T. için 17'şer yıl hapis cezası talep edildi. Olayın detayları ve adli süreç hakkında bilgi verildi.

KONYA'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'yı (20) otomobilinde bayıltana kadar dövüp, ardından götürdüğü evinde saatlerce şiddet uygulayan Hüseyin S. (25) ile ona yardım ettiği öne sürülen akrabası Bayram T. için savcı, 17'şer yıl hapis cezası talep etti.

Olay, geçen yıl 24 Kasım'da meydana geldi. Hüseyin S., iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A'.yı arayarak ısrarla görüşmek istedi. Hüseyin S., görüşmeyi kabul eden S.A.'yı yanındaki akrabası Bayram T. ile birlikte öğrenci yurdundan aldı. Bir kafede oturduktan sonra eğlence merkezine giden grup, mekandan çıktı. Dönüş yolunda Hüseyin S., S.A.'yı otomobilde bayıltana kadar dövdü. Hüseyin S., Bayram T.'yi bıraktıktan sonra S.A.'yı bu kez kendi evine götürüp, darbetti. Burada saatler süren şiddetin ardından Hüseyin S., S.A.'yı kaldığı yurdun önüne bırakıp kaçtı.

ADLİ KONTROLLE SALIVERİLDİLER

S.A. polise giderek şikayetçi olurken, gözaltına alınan Hüseyin S. ile Bayram T. suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianamede; Hüseyin S. ile Bayram T. hakkında 'Nitelikli hırsızlık', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kadına karşı kasten yaralama' ve 'Cinsel saldırı' suçlarından 17'şer yıl hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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