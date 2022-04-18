Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

Konya'da seyir halindeyken alev alan balata temizleme spreyi yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

MERAM, KONYA (AA) - Konya'da seyir halindeyken alev alan balata temizleme spreyi yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde seyreden Yunus Emre Bayram'ın kullandığı 42 S 7570 plakalı kamyonun kasasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kasada yüklü yanıcı ve patlayıcı özellik taşıyan balata temizleme spreylerinin alev aldığını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek araçtan uzaklaştı.

Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken, spreylerin neden olduğu patlamalar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Köpük ve su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürebildi. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kamyonun yanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yol kenarında duran kamyonun kasasında başlayan yangının kısa sürede büyümesi, spreylerin patlayarak çevreye saçılması ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek söndürmesi görülüyor.

Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karaman, Meram, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title