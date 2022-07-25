Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Umay - Güncel
Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Karakuş yönetimindeki 31 AHK 178 plakalı yolcu otobüsünün bagaj kısmında teknik arıza nedeniyle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü Karakuş, otobüsü durdurup içerideki 33 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.

AA / Mehmet Umay - Güncel

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