Haberler

Yolcu taşıyan minibüs, alev topuna döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya-Antalya kara yolunda yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün motor kısmında dumanı fark etmesiyle alev aldı. Sürücü yolcuları tahliye ederken, itfaiye gelene kadar minibüs tamamen yandı.

KONYA'da seyir sırasında minibüs alev alırken; sürücü, yolcuları tahliye edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sürücü, itfaiyenin henüz gelmediğini belirtip, yardım isterken; alev topuna dönen minibüs yandı.

Olay, saat 09.40 sıralarında Konya- Antalya kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydişehir'den Konya'ya yolcu taşıyan Cevdet Aytaç yönetimindeki 42 AEU 975 plakalı minibüsün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Aytaç, minibüsü durdurup, yolcuları tahliye etti. Ardından minibüs alev topuna döndü. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'ARABAM YANDI BİTTİ'

Jandarma, kara yolunu ulaşıma kapattı. Alev topuna dönen minibüsünün yanından jandarma tarafından güçlükle uzaklaştırılan sürücü Aytaç, telefonla görüştüğü 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki kişiye itfaiyenin henüz gelmediğini belirterek, "Arabam yanıyor. Gelmedi ablam gelmedi" dedi. Ardından başka biriyle daha telefon görüşmesi yapan Aytaç, "Arabam yandı abi, söndüremedim. Arabam yandı bitti" diye konuştu. Alevler, gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken; minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak