Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
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Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Konya'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Cafer Saraç idaresindeki 06 HA 3374 plakalı hafif ticari araçtan, Ankara- Konya kara yolunun 85. kilometresinde dumanlar çıkmaya başladı.
Aracı park edan Saraç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel