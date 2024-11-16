Konya'da Seyir Halindeki Çekici Alev Aldı
Konya'da Beyşehir-Konya kara yolunda seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye müdahale etti, yol bir süre kapalı kaldı.
Konya'da seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekici, Beyşehir-Konya kara yolu Kent Ormanı civarında yanmaya başladı.
Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenliği sağlamak için trafiği tek yönlü olarak ulaşıma kapattı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.
Yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.