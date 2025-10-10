Kız Çocukları Günü'nde Müzik Dinletisi

Konya'da, Çocuk Evleri Sitesi çocukları tarafından, 11 Ekim Kız Çocukları Günü dolayısıyla, "Seslerin Uyumuyla Gönüllere Dokunuyor" müzik dinletisi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, aile yılı olarak ilan edildiğini söyledi.

Ailelerin dünyada büyük bir tehdit altında olduğunu belirten Neşeli, şunları kaydetti:

"Göçler, ekonomi, yoksulluk ve çeşitli toplumsal sıkıntılar ailenin korunmasını tüm dünyada, önemli unsur haline getiriyor. Bizde bu yıl içinde ailenin önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Biz ailenin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ailenin önemini içselleştirerek yaşamasını ve bu konuyu toplumla paylaşmalarını istiyoruz. Bugün burada sahneye çıkacak olan kızlarımız, eserleriyle yeteneklerini ortaya koyacaklar. Bizler kız çocuklarımızın evin neşesi ve bereketi olduğunu bilmekteyiz."

Programa Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, aileler ve vatandaşlar da katıldı.