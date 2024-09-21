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Konya'da Servis Sürücüleri ve Okul Müdürlerine Taşımacılık Eğitimi

Konya'da Servis Sürücüleri ve Okul Müdürlerine Taşımacılık Eğitimi
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Seydişehir'de düzenlenen programda servis sürücüleri ve okul müdürleri, güvenli sürüş teknikleri ve öğrencilerin beslenme kuralları hakkında bilgilendirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde servis sürücüleri ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi verildi.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Trafik Şube, İlçe Emniyet Trafik Şube ekipleri, Şoförler Odası ve Minibüsçüler Odası tarafından koordineli olarak hazırlanan programla servis sürücüleri ve okul müdürleri bilgilendirildi.

Eğitim, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Altıntop, Rehber Öğretmen Mevlüt Arıcı, İlçe Jandarma Trafik Şube Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ender Kılıç, İlçe Emniyet Trafik Şube Trafik Polis Memuru Barış Arslandağ tarafından verildi.

Program kapsamında güvenli sürüş teknikleri, öğrencilerin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve olası kazaların önlenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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