Konya'da servis araçları çarpıştı: 7 yaralı
Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 servis aracı çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 servis aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 42 C 0408 plakalı servis aracı, Fevziçakmak Mahallesi 10723. Sokak'ta H.A. idaresindeki 42 C 0572 plakalı servis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.A'nın kullandığı araç devrilirken, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.