Konya'da servis aracıyla otomobil çarpışması: 8 yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması, ardından bunların çevredeki 2 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yaylapınar Caddesi'nde servis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar, yol kenarında tatlı satışı yapılan araç ile o sırada tatlı almak için duran bir vatandaşın otomobiline çarptı.

Servis minibüsünün devrildiği kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 8 kişi ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.